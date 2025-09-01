Santos aguarda dupla de reforços nesta segunda-feira

Zagueiro Adonís Frías e meio-campista Victor Hugo são aguardados para exames médicos e podem reforçar o Peixe antes do fechamento da janela / Crédito: Jogada 10

O Santos deve oficializar pelo menos dois reforços nos próximos dias. Afinal, o zagueiro Adonís Frías, de 27 anos, atualmente no León, do México, deve chegar ao Brasil nesta segunda (01/9) e se apresentar para exames médicos no CT Rei Pelé no mesmo dia. O Peixe pagará cerca de 4 milhões de dólares (R$ 21,6 milhões) para contar com o defensor, que chega para suprir a principal carência do elenco. Formado nas categorias de base do Defensa y Justicia, da Argentina, Adonís Frías conquistou a Copa Sul-Americana de 2020 e a Recopa Sul-Americana em 2021 antes de passar pelo Los Andes. Desde janeiro de 2023, atua pelo León, do México, e recentemente conquistou a Liga dos Campeões da Concacaf.