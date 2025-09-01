Roger tem missão de reaproximar torcida e o Internacional: ‘Volta com as vitórias’

Triunfo sobre o Fortaleza deu sobrevida ao técnico no Colorado, mas pequeno apoio da torcida no Beira-Rio mostra que a desconfiança segue / Crédito: Jogada 10

O técnico Roger Machado correspondeu à exigência da diretoria em assegurar uma vitória do Internacional sobre o Fortaleza pelo Brasileirão, no último domingo (31/08). Assim, o comandante garantiu sua permanência no cargo por um prazo maior. Desta forma, sua próxima missão passa a ser retomar a confiança da torcida. Até porque, mesmo com resultado positivo, o profissional escutou vaias vindas da arquibancada, especialmente no intervalo, além de faixas com protesto. Mesmo com um cenário ainda adverso, Roger se considera capaz de promover uma reconciliação entre o Colorado e os torcedores. Inclusive, argumentou que o resultado é essencial para ter êxito nesta tarefa.

“Assim como o torcedor vaiou meu nome, foi o mesmo que me aplaudiu de pé na final do estadual. O carinho do torcedor volta com as vitórias. Quando não atuamos bem, que vençamos nossos compromissos, como foi diante do Fortaleza”, justificou o treinador. Um outro indício que constata a irritação da torcida do Inter com o momento, o qual a equipe vive foi o público de pouco mais de nove mil pessoas no Beira-Rio para acompanhar o jogo contra o Leão do Picci. Neste contexto, o comandante apontou que o resultado favorável era mais primordial nesta situação. Posteriormente é que o nível de performance será um aspecto que ele passará a se preocupar. “Ela (a falta de público) tem um fator determinante que era o momento que estávamos passando. O que vai fazer o torcedor voltar ao estádio são as boas atuações. Importante hoje era voltar a vencer. A proximidade do torcedor vai vir naturalmente com o que a gente apresentar dentro de campo”, reforçou Roger.