Rafael Sobis rompe tendão de Aquiles em jogo festivo no México

Ídolo do Fluminense e Internacional foi convidado pelo Tigres para participar do amistoso contra as lendas do Barcelona

“Tivemos o jogo das lendas do Barcelona contra as lendas do Tigres. Senti a famosa pedrada com 40 minutos. Na hora soube que tinha estourado o tendão (de Aquiles). Está tudo bem, estamos voltando para o Brasil e, na quarta, provavelmente eu faça a cirurgia. Não jogo mais bola, então não muda nada. Vida que segue”, disse Rafael Sobis.

Ídolo do Fluminense e Internacional , Rafael Sobis sofreu uma grave lesão mesmo já aposentado dos gramados. Convidado para o jogo das lendas do Tigres contra as lendas do Barcelona, no domingo (31), no México, o ex-jogador sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles. Assim, passará por cirurgia quando retornar para o Brasil.

O lance ocorreu aos 40 minutos do primeiro tempo. Rafael Sobis rompeu o tendão de Aquiles, deixou o gramado com ajuda e foi direto para o hospital. Por lá, passou por exames. Assim, confirmou a lesão. O ex-jogador, contudo, não se arrepende.

“Me machucaria mais 10 vezes se fosse preciso para passar o que passei aqui em Monterrey. Foi maravilhoso. Fui muito bem recebido por todo mundo. Volto com uma grande lesão, mas com o coração cheio de amor pelas pessoas aqui do México”, completou o ex-jogador.

Rafael Sobis defendeu o Tigres, do México, entre 2015 e 2016. Ao todo, disputou 70 jogos e marcou 22 gols. O atacante foi contratado após a passagem vitoriosa pelo Fluminense entre 2011 e 2014. Depois, passou por Cruzeiro, Internacional e Ceará, antes de aposentar em 2021, vestindo a camisa da Raposa novamente.

