Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rafael Sobis rompe tendão de Aquiles em jogo festivo no México

Rafael Sobis rompe tendão de Aquiles em jogo festivo no México

Ídolo do Fluminense e Internacional foi convidado pelo Tigres para participar do amistoso contra as lendas do Barcelona
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ídolo do Fluminense e Internacional, Rafael Sobis sofreu uma grave lesão mesmo já aposentado dos gramados. Convidado para o jogo das lendas do Tigres contra as lendas do Barcelona, no domingo (31), no México, o ex-jogador sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles. Assim, passará por cirurgia quando retornar para o Brasil.

“Tivemos o jogo das lendas do Barcelona contra as lendas do Tigres. Senti a famosa pedrada com 40 minutos. Na hora soube que tinha estourado o tendão (de Aquiles). Está tudo bem, estamos voltando para o Brasil e, na quarta, provavelmente eu faça a cirurgia. Não jogo mais bola, então não muda nada. Vida que segue”, disse Rafael Sobis.

O lance ocorreu aos 40 minutos do primeiro tempo. Rafael Sobis rompeu o tendão de Aquiles, deixou o gramado com ajuda e foi direto para o hospital. Por lá, passou por exames. Assim, confirmou a lesão. O ex-jogador, contudo, não se arrepende.

“Me machucaria mais 10 vezes se fosse preciso para passar o que passei aqui em Monterrey. Foi maravilhoso. Fui muito bem recebido por todo mundo. Volto com uma grande lesão, mas com o coração cheio de amor pelas pessoas aqui do México”, completou o ex-jogador.

Rafael Sobis defendeu o Tigres, do México, entre 2015 e 2016. Ao todo, disputou 70 jogos e marcou 22 gols. O atacante foi contratado após a passagem vitoriosa pelo Fluminense entre 2011 e 2014. Depois, passou por Cruzeiro, Internacional e Ceará, antes de aposentar em 2021, vestindo a camisa da Raposa novamente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar