Palmeiras recebe valor milionário após Fulham contratar cria da base alviverde

Clube londrino acertou a contração de Kevin, do Shakhtar, que foi revelado pelo Verdão, que receberá R$ 30 milhões
O Fulham anunciou nesta segunda-feira (01) a contratação do atacante Kevin, que estava no Shakhtar Donetsk. O Palmeiras, clube que revelou o jogador, receberá R$ 30 milhões pela negociação, já que possui 12% dos direitos econômicos do atleta. A bonificação acontece dias depois do Alviverde fechar a transferência de Andreas Pereira com o clube londrino.

Ao todo, o Fulham desembolsou 40 milhões de euros, cerca de R$ 254 milhões, pela contratação do jogador. Por contrato, o Verdão deveria receber 10% do valor. Entretanto, o clube alviverde ainda é contemplado pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, tendo direito a mais 2% do valor da venda, por ser um dos clubes formadores. O Desportivo Brasil também possui o direito de receber uma taxa.

Kevin surgiu como um dos grandes destaques da categoria de base do Palmeiras e estreou no time principal em 2021, aos 18 anos. Entretanto, o jogador enfrentava uma grande concorrência nas pontas e não teve muitas chances na equipe, apenas 11. Com isso, a diretoria alviverde decidiu negociar o jovem atacante com o Shakhtar pelo valor de 12 milhões de euros, cerca de R$ 64 milhões.

