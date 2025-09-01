Palmeiras confirma a venda do atacante Thalys

Uma das grandes joias recentes do Verdão, jogador vai deixar o Alviverde para atuar no Almería, da Espanha

O Palmeiras oficializou nesta segunda-feira (01/9) a saída do atacante Thalys, de 20 anos, negociado com o Almería, da Espanha, por 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,9 milhões). O jogador já havia viajado na última semana para realizar exames médicos e acertar os detalhes do contrato com a equipe espanhola, que disputa a segunda divisão local.

O jovem atacante chegou a ficar muito próximo de um acordo com o Olympiacos, da Grécia, mas a proposta do Almería acabou prevalecendo. Segundo pessoas ligadas ao atleta, pesou o fator de atuar em um mercado mais competitivo e visado no cenário europeu.