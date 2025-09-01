Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Napoli anuncia Hojlund e reforça ataque após lesão de Lukaku

Atacante dinamarquês chega do Manchester United em empréstimo com obrigação de compra de 44 milhões de euros
No último dia da janela de transferências, o Napoli não trouxe somente um, mas dois reforços. Após confirmar o retorno de Elmas, o clube italiano anunciou nesta segunda-feira, 1º de setembro, a contratação do atacante dinamarquês Rasmus Hojlund, de 21 anos, vindo do Manchester United. O negócio foi fechado como empréstimo com obrigação de compra, garantindo que o jovem jogador permaneça no clube italiano por várias temporadas.

Hojlund iniciou sua carreira profissional no Copenhague, passou pelo Sturm Graz em 2021 e se destacou na Atalanta em 2022, marcando 10 gols em 34 jogos. Dessa forma, seu desempenho na Itália chamou a atenção do Manchester United, que pagou 77,8 milhões de euros pela sua contratação. Nos Red Devils, o jogador marcou 26 gols em 95 partidas.

Sem espaço com o técnico Rúben Amorim, Hojlund retorna ao futebol italiano. Assim, o atacante chega para reforçar o ataque do Napoli, que disputará a fase de liga da Champions.

Por fim, o dinamarquês reforça o Napoli após a lesão de Lukaku. A cláusula de compra é obrigatória, fixada em 44 milhões de euros (R$ 281 milhões), além dos 6 milhões de euros (R$ 38,4 milhões) pagos pelo empréstimo inicial.

