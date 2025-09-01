Napoli anuncia Hojlund e reforça ataque após lesão de Lukaku

Atacante dinamarquês chega do Manchester United em empréstimo com obrigação de compra de 44 milhões de euros / Crédito: Jogada 10

No último dia da janela de transferências, o Napoli não trouxe somente um, mas dois reforços. Após confirmar o retorno de Elmas, o clube italiano anunciou nesta segunda-feira, 1º de setembro, a contratação do atacante dinamarquês Rasmus Hojlund, de 21 anos, vindo do Manchester United. O negócio foi fechado como empréstimo com obrigação de compra, garantindo que o jovem jogador permaneça no clube italiano por várias temporadas. LEIA MAIS: Antony deixa o Manchester United e acerta em definitivo com o Betis