Marcos Leonardo pode chegar ao São Paulo em melhor momento da carreira

Atacante marcou 29 gols em 43 partidas pelo Al-Hilal e mostra que está em evolução próximo do acordo com o Tricolor
O São Paulo trabalha intensamente para fechar a contratação do atacante Marcos Leonardo antes do encerramento da janela de transferências, que acontece nesta terça-feira (02). Além de repor a posição, que não conta com os lesionados Calleri e André Silva, o jogador de 22 anos pode chegar ao Tricolor em um momento de evolução em sua carreira.

O atacante está no Al Hilal, na Arábia Saudita, desde setembro de 2024. Pelos Falcões, os números chamam muita atenção. Na última temporada, Marcos Leonardo atuou em 43 partidas e marcou 29 gols, além de três assistências. O Mundial de Clubes chamou ainda mais a atenção, quando marcou quatro gols em cinco jogos, terminando como um dos artilheiros da competição.

Os atuais números superam o melhor momento do atacante no Santos. Em 2022 e 2023, Marcos Leonardo marcou 21 gols, em 58 e 49 partidas, respectivamente. Entre o Peixe e os sauditas, o jogador teve uma passagem pelo Benfica, no qual atuou em 28 jogos e marcou apenas oito gols.

Para fechar o negócio, o São Paulo aguarda a liberação do Al-Hilal. O desejo do jogador pesa a favor dos paulistas. Fora dos planos do técnico Simone Inzaghi para a temporada e barrado pelo limite de estrangeiros no Campeonato Saudita, o centroavante enxerga no retorno ao Brasil a chance de evitar um período de inatividade e também uma possibilidade de chegar à Seleção Brasileira.


