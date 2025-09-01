Marcos Leonardo pode chegar ao São Paulo em melhor momento da carreira

Atacante marcou 29 gols em 43 partidas pelo Al-Hilal e mostra que está em evolução próximo do acordo com o Tricolor / Crédito: Jogada 10

O São Paulo trabalha intensamente para fechar a contratação do atacante Marcos Leonardo antes do encerramento da janela de transferências, que acontece nesta terça-feira (02). Além de repor a posição, que não conta com os lesionados Calleri e André Silva, o jogador de 22 anos pode chegar ao Tricolor em um momento de evolução em sua carreira. O atacante está no Al Hilal, na Arábia Saudita, desde setembro de 2024. Pelos Falcões, os números chamam muita atenção. Na última temporada, Marcos Leonardo atuou em 43 partidas e marcou 29 gols, além de três assistências. O Mundial de Clubes chamou ainda mais a atenção, quando marcou quatro gols em cinco jogos, terminando como um dos artilheiros da competição.