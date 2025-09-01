Mano espera que Arthur possibilite uma evolução de rendimento do Grêmio

Comissão técnica do Imortal planeja aproveitar paralisação para a data Fifa com o intuito de promover o aprimoramento físico de Arthur / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Arthur Melo é o ponto de partida para uma mudança de paradigma que o Grêmio pretende realizar nesta segunda metade da temporada. Afinal, o volante é a principal esperança para o time subir de nível, por conta de sua capacidade técnica. Deste modo, o planejamento é aproveitar a paralisação dos compromissos durante a data Fifa para o jogador aprimorar o preparo físico. Assim, nas duas semanas sem jogos, a prioridade do Tricolor gaúcho será iniciar um processo de aprimoramento físico do atleta. Simultaneamente, o intuito é incorporá-lo a uma metodologia de jogo, que preze pela maior qualidade ofensiva.

Com isso, o técnico Mano Menezes indicou que um dos principais intuitos será corrigir a maneira como era feita a armação do Grêmio, que se iniciava com os zagueiros e volantes. “Estávamos nos ressentindo disso. Nossa bola não passava no meio-campo com tranquilidade. Sempre uma bola meio nervosa, apertada, não saía uma bola limpa para a evolução e o adversário marca mais fácil quando você não tem essa construção de qualidade. Ela começa a aparecer e tenho certeza que, a partir daí, seremos outra equipe”, esclareceu e assegurou o comandante. Grêmio planeja mudança de perspectiva Posteriormente, caso haja sucesso neste plano, a expectativa do treinador é de que haja crescimento no desempenho também de Cristaldo. Com esta modificação, Mano pretende que o argentino possa passar mais tempo com a posse de bola por priorizar uma equipe com maior qualidade técnica. No atual cenário, pela necessidade em ajudar na parte defensiva e recomposição, ele se tornou reserva.