Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mano espera que Arthur possibilite uma evolução de rendimento do Grêmio

Mano espera que Arthur possibilite uma evolução de rendimento do Grêmio

Comissão técnica do Imortal planeja aproveitar paralisação para a data Fifa com o intuito de promover o aprimoramento físico de Arthur
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O meio-campista Arthur Melo é o ponto de partida para uma mudança de paradigma que o Grêmio pretende realizar nesta segunda metade da temporada. Afinal, o volante é a principal esperança para o time subir de nível, por conta de sua capacidade técnica. Deste modo, o planejamento é aproveitar a paralisação dos compromissos durante a data Fifa para o jogador aprimorar o preparo físico.

Assim, nas duas semanas sem jogos, a prioridade do Tricolor gaúcho será iniciar um processo de aprimoramento físico do atleta. Simultaneamente, o intuito é incorporá-lo a uma metodologia de jogo, que preze pela maior qualidade ofensiva.

Com isso, o técnico Mano Menezes indicou que um dos principais intuitos será corrigir a maneira como era feita a armação do Grêmio, que se iniciava com os zagueiros e volantes.

“Estávamos nos ressentindo disso. Nossa bola não passava no meio-campo com tranquilidade. Sempre uma bola meio nervosa, apertada, não saía uma bola limpa para a evolução e o adversário marca mais fácil quando você não tem essa construção de qualidade. Ela começa a aparecer e tenho certeza que, a partir daí, seremos outra equipe”, esclareceu e assegurou o comandante.

Grêmio planeja mudança de perspectiva

Posteriormente, caso haja sucesso neste plano, a expectativa do treinador é de que haja crescimento no desempenho também de Cristaldo. Com esta modificação, Mano pretende que o argentino possa passar mais tempo com a posse de bola por priorizar uma equipe com maior qualidade técnica. No atual cenário, pela necessidade em ajudar na parte defensiva e recomposição, ele se tornou reserva.

Com a paralisação nos compromissos para a data Fifa, o grupo de jogadores do Imortal ganha três dias de descanso após o empate com o Flamengo, no Maracanã. Portanto, a reapresentação do elenco vai ocorrer somente na próxima quinta-feira (04/09).

A partir disso, a comissão técnica iniciará a preparação para o duelo contra o Mirassol pelo Brasileirão. Este compromisso vai ocorrer no dia 13 de setembro, pela 23ª rodada do torneio, na Arena. A tendência é de que a reestreia de Arthur ocorra neste duelo. O atacante Alysson também deve ser uma opção, já que ele foi ausência no empate com o Flamengo por uma contusão leve no tornozelo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar