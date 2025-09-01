Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manchester City encaminha venda do goleiro Ederson para clube turco

Clube inglês tenta oficializar a contratação de Donnarumma, do PSG, para liberar brasileiro ao Fenerbahçe por 14 milhões de euros
O Manchester City encaminhou a venda do goleiro Ederson ao Fenerbahçe. Afinal, o clube turco aguarda apenas o desfecho da negociação dos ingleses com Donnarumma para oficializar a contratação do brasileiro. As informações são do jornal inglês “The Guardian”.

Com a reta final da janela de transferências, que se encerra nesta segunda-feira (1), os Citizens correm contra o tempo para regularizar a documentação do goleiro italiano, que defendia as cores do Paris Saint-Germain, e anunciá-lo.

O Fenerbahçe, por sua vez, terá mais tempo para concretizar a transferência, visto que a janela na Turquia fecha apenas no dia 11 de setembro. Diante disso, os turcos vão pagar 14 milhões de euros pelo goleiro brasileiro (R$ 89 milhões), que tem 32 anos e está desde 2017 no Manchester City.

Vale lembrar que Ederson chama a atenção do futebol turco desde o fim da última temporada. Na ocasião, o Galatasaray, principal rival do Fenerbahçe, apareceu como principal pretendente, mas as conversas não avançaram.

