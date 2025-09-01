Manchester City acerta contratação do goleiro Donnarumma, do PSG

Arqueiro, de 26 anos, passará por exames e deve se apresentar ao time comandado pelo técnico Pep Guardiola nos próximos dias / Crédito: Jogada 10

O Manchester City chegou a um acordo para a contratação do goleiro Donnarumma, de 26 anos, que defendia as cores do Paris Saint-Germain. Assim, a transferência gira em torno de R$ 162 milhões, com bônus adicionais incluídos no pacote. As informações são do jornalista especializado em transferências, Fabrizio Romano. Dessa forma, o arqueiro, campeão da Eurocopa em 2021 e eleito melhor jogador da competição, assinará contrato de longo prazo com o clube inglês. Ele, então, passará por exames já nesta segunda-feira (1) e se juntará ao elenco comandado por Pep Guardiola.