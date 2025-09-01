Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manchester City acerta contratação do goleiro Donnarumma, do PSG

Manchester City acerta contratação do goleiro Donnarumma, do PSG

Arqueiro, de 26 anos, passará por exames e deve se apresentar ao time comandado pelo técnico Pep Guardiola nos próximos dias
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Manchester City chegou a um acordo para a contratação do goleiro Donnarumma, de 26 anos, que defendia as cores do Paris Saint-Germain. Assim, a transferência gira em torno de R$ 162 milhões, com bônus adicionais incluídos no pacote. As informações são do jornalista especializado em transferências, Fabrizio Romano.

Dessa forma, o arqueiro, campeão da Eurocopa em 2021 e eleito melhor jogador da competição, assinará contrato de longo prazo com o clube inglês. Ele, então, passará por exames já nesta segunda-feira (1) e se juntará ao elenco comandado por Pep Guardiola.

Contratado em 2021, sem custos, Donnarumma tinha vínculo até junho de 2026 com o time parisiense. Segundo o jornal L’Équipe, o empresário do goleiro, Enzo Raiola, abriu conversas com Manchester United e Manchester City há meses na intenção de tentar tirar o jogador do atual campeão da Champions League.

Além disso, o atleta chegou a negociar uma possível renovação com o PSG, entretanto as conversas não avançaram. Diante deste cenário, o clube francês preferiu a saída imediata do italiano com receio de perder a compensação financeira daqui a um ano.

Por fim, os Citizens encaminharam a venda do goleiro Ederson ao Fenerbahçe. Afinal, o clube turco aguarda apenas o desfecho da negociação dos ingleses com Donnarumma para oficializar a contratação do brasileiro. As informações são do jornal inglês “The Guardian”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar