Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais reforços? Saiba planejamento do Flamengo sobre contratações

Mais reforços? Saiba planejamento do Flamengo sobre contratações

Diretor do Rubro-Negro, José Boto, e técnico Filipe Luís se posicionam sobre outros nomes para contratar. Janela fecha dia 2 de setembro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com uma postura agressiva na janela, o Flamengo contratou jogadores de peso para sequência. A poucos dias do fechamento do mercado, o diretor de futebol do Rubro-Negro, José Boto, respondeu perguntas sobre a contratação de mais atletas. No entanto, o português destacou a felicidade com os jogadores que já tem à disposição. Desta maneira, o clube não deve mais fechar contratações.

“A janela está aberta ainda, até o dia 2 (de setembro), não temos nenhuma previsão de trazer mais ninguém, mas nunca se sabe porque o mercado é volátil, pode aparecer alguma oportunidade, um bom negócio. Mas, em princípio, está fechada. Até acho que não temos… em Portugal nós dizemos que água a mais mata a planta, e acho que temos água suficiente”, disse José Boto, em zona mista.

Em coletiva, o técnico Filipe Luís também foi questionado sobre mais contratações. O treinador ressaltou que está satisfeito com o elenco rubro-negro e definiu como “extraordinário”.

“Estou muito feliz com o elenco que eu tenho. Qualquer decisão que o Boto e o presidente tomarem, eu estou feliz. Sinto que tenho um elenco extraordinário na mão. É uma decisão deles, participo com a minha opinião, mas são eles que decidem”, destacou Filipe Luís.

Até o momento, o Flamengo contratou o volante Jorginho, o meia Saúl Ñíguez, o atacante Samuel Lino, o meia Jorge Carrascal e o lateral direito Emerson Royal. Os reforços, aliás, chegaram nesta janela. Somente o centroavante Juninho assinou com o Rubro-Negro no início do ano.

Com aval do presidente Bap, o diretor de futebol José Boto acertou transações que totalizaram R$ 277,127 milhões. Este é o maior valor investido pelo Flamengo em uma única janela em sua história.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar