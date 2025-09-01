Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Liverpool fecha acordo com zagueiro Marc Guehi, do Crystal Palace

Reds entram em ação no último dia de janela de transferências e acerta a contratação do defensor por R$ 257 milhões, além do atacante Isak
Autor Jogada 10
O Liverpool acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2025/26. Assim, Marc Guehi, do Crystal Palace, já realiza exames médicos para chegar a um acordo de 35 milhões de libras (cerca de R$ 257 milhões na cotação atual), segundo o jornal “The Athletic“.

Na reta final da janela de transferências, os Reds buscavam mais um reforço para a zaga. O jogador, inclusive, atuou na vitória do Crystal Palace, por 3 a 0, sobre o Aston Villa no último domingo (31), e marcou um dos gols.

Desde sua transferência do Chelsea em 2021, Guehi fez 155 jogos pelo Crystal Palace. Ele foi o capitão do time na vitória sobre o Manchester City na final da Copa da Inglaterra em Wembley, em maio.

Além disso, o Liverpool também reforçou o sistema ofensivo. Afinal, de acordo com a BBC, o atual campeão da Premier League pagará 125 milhões de libras (R$ 922,3 milhões na cotação atual) pelo atacante sueco Alexander Isak, de 25 anos.

Durante toda a janela, os Reds cobiçavam o jogador, que chegou a não se apresentar ao seu clube para 2025/26. A atitude causou um mal-estar no clube alvinegro e tornou sua continuidade insustentável.

