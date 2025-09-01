Liverpool acerta com Isak, terceira contratação mais cara da história do futebol

Atacante sueco, de 25 anos, deixa o Newcastle por R$ 922,3 milhões e fica atrás apenas de Neymar e Mbappé em valores absolutos

Durante toda a janela, os Reds cobiçavam o jogador, que chegou a não se apresentar ao seu clube para 2025/26. A atitude causou um mal-estar no clube alvinegro e tornou sua continuidade insustentável.

Newcastle e Liverpool finalizaram uma das principais novelas desta janela de transferências. Afinal, de acordo com a BBC, o atual campeão da Premier League pagará 125 milhões de libras (R$ 922,3 milhões na cotação atual) pelo atacante sueco Alexander Isak, de 25 anos.

Tanto que ele ficou de fora dos três primeiros jogos do Newcastle na Premier League. No momento, aliás, a equipe não começou bem a competição, com os empates sem gols com Aston Villa e Leeds United e a derrota para o próprio Liverpool.

Dessa forma, o valor da transferência gira em torno de 125 milhões de libras (R$ 922,3 milhões na cotação atual). O Liverpool chega a 416 milhões de libras (R$ 3 bilhões) gastos somente na janela de transferências da temporada 2025/26.

Isak, então, torna-se o terceiro jogador mais caro da história do futebol em valores absolutos. Neymar (198 milhões de libras em 2017) e Mbappé (163 milhões de libras em 2018) para o PSG continuam na frente.