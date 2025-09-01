Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Liverpool acerta com Isak, terceira contratação mais cara da história do futebol

Atacante sueco, de 25 anos, deixa o Newcastle por R$ 922,3 milhões e fica atrás apenas de Neymar e Mbappé em valores absolutos
Tipo Notícia

Newcastle e Liverpool finalizaram uma das principais novelas desta janela de transferências. Afinal, de acordo com a BBC, o atual campeão da Premier League pagará 125 milhões de libras (R$ 922,3 milhões na cotação atual) pelo atacante sueco Alexander Isak, de 25 anos.

Durante toda a janela, os Reds cobiçavam o jogador, que chegou a não se apresentar ao seu clube para 2025/26. A atitude causou um mal-estar no clube alvinegro e tornou sua continuidade insustentável.

Tanto que ele ficou de fora dos três primeiros jogos do Newcastle na Premier League. No momento, aliás, a equipe não começou bem a competição, com os empates sem gols com Aston Villa e Leeds United e a derrota para o próprio Liverpool.

Dessa forma, o valor da transferência gira em torno de 125 milhões de libras (R$ 922,3 milhões na cotação atual). O Liverpool chega a 416 milhões de libras (R$ 3 bilhões) gastos somente na janela de transferências da temporada 2025/26.

Isak, então, torna-se o terceiro jogador mais caro da história do futebol em valores absolutos. Neymar (198 milhões de libras em 2017) e Mbappé (163 milhões de libras em 2018) para o PSG continuam na frente.

