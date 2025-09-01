Leverkusen demite Erik ten Hag após três jogos e vexame para o sub-20 do Flamengo

Treinador fica somente dois meses à frente do clube alemão, com direito a derrota por 5 a 1 para a equipe sub-20 do Rubro-Negro

Depois de apenas três partidas, chegou ao fim a curta passagem do técnico Erik ten Hag pelo Bayer Leverkusen. Assim, o clube alemão anunciou a demissão do comandante holandês, de 55 anos, na manhã desta segunda-feira (1).

“O Bayer 04 demitiu o técnico Erik ten Hag com efeito imediato. A comissão técnica assistente assumirá temporariamente as funções de treinamento”, publicou o Leverkusen.