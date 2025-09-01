Lautaro Díaz chega a São Paulo para assinar com o Santos

O Santos deve oficializar nas próximas horas a chegada do atacante argentino Lautaro Díaz, de 26 anos, como novo reforço para a sequência da temporada. O jogador, que pertencia ao Cruzeiro, desembarcou em São Paulo nesta segunda-feira (01/9). Agora, passará por exames médicos antes de assinar contrato de empréstimo válido por um ano, com opção de compra ao término do vínculo.

Os valores da negociação não foram revelados, mas a contratação é vista como oportunidade de mercado pelo Peixe. Lautaro não vinha sendo aproveitado por Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, e somou apenas três partidas nos últimos três meses. Como ainda não atingiu sete jogos no Brasileirão, ele está apto a atuar pelo Santos na competição.