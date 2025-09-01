Jogadores da base do Atlético-GO são dispensados após foto com atriz pornô

O Atlético-GO dispensou três jogadores da base por causa de uma foto com a atriz de filmes adultos Elisa Sanches. Os jovens, que não tiveram as identidades reveladas, encontraram com a modelo em um aeroporto, enquanto voltavam de uma viagem com o clube. Assim, aproveitaram a oportunidade para registrar o momento.

Contudo, o caso não repercutiu bem internamente. Afinal, o Atlético-GO é o lanterna do Brasileirão Sub-17 com apenas três pontos em 16 rodadas disputadas. Na última quarta-feira (27), sofreu uma goleada de 8 a 1 para o Grêmio. Portanto, a foto gerou um contraste com o desempenho do time.