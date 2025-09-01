Inter de Milão fecha contratação de zagueiro do Manchester City

Suíço assina por quatro temporadas em empréstimo com opção de compra fixada em 15 milhões de euros

A Inter de Milão fechou rapidamente a contratação do zagueiro suíço Manuel Akanji, do Manchester City, de acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências. O acerto acontece poucos dias após Akanji recusar uma oferta do Milan.

O negócio prevê empréstimo inicial de 2 milhões de euros (R$ 6,8 milhões), com opção de compra de 15 milhões de euros (R$ 96 milhões), que será acionada se o Inter conquistar o Campeonato Italiano e o jogador participar de pelo menos 50% das partidas do clube na temporada.

Akanji, de 30 anos, já aceitou a transferência e deve assinar contrato por quatro temporadas com o clube de Milão.

O defensor deixa o City três anos depois de chegar do Borussia Dortmund por 20 milhões de euros. No período, disputou 136 jogos, marcou 5 gols, deu 3 assistências e conquistou a Champions, além de dois títulos da Premier League.

Enquanto isso, o Olympique de Marseille apresentou uma proposta pelo empréstimo de Benjamin Pavard, lateral-direito da Inter de Milão. Contudo, a possível saída do francês não depende da chegada de Akanji.