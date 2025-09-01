Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inter de Milão fecha contratação de zagueiro do Manchester City

Suíço assina por quatro temporadas em empréstimo com opção de compra fixada em 15 milhões de euros
Autor Jogada 10
A Inter de Milão fechou rapidamente a contratação do zagueiro suíço Manuel Akanji, do Manchester City, de acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências. O acerto acontece poucos dias após Akanji recusar uma oferta do Milan.

O negócio prevê empréstimo inicial de 2 milhões de euros (R$ 6,8 milhões), com opção de compra de 15 milhões de euros (R$ 96 milhões), que será acionada se o Inter conquistar o Campeonato Italiano e o jogador participar de pelo menos 50% das partidas do clube na temporada.

Akanji, de 30 anos, já aceitou a transferência e deve assinar contrato por quatro temporadas com o clube de Milão.

O defensor deixa o City três anos depois de chegar do Borussia Dortmund por 20 milhões de euros. No período, disputou 136 jogos, marcou 5 gols, deu 3 assistências e conquistou a Champions, além de dois títulos da Premier League.

Enquanto isso, o Olympique de Marseille apresentou uma proposta pelo empréstimo de Benjamin Pavard, lateral-direito da Inter de Milão. Contudo, a possível saída do francês não depende da chegada de Akanji.

