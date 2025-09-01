Incompleta, Seleção realiza primeiro treino para Data Fifa

Ancelotti não pode contar com oito atletas nesta atividade na Granja Comary, convidando cinco jogadores da Seleção sub-20 / Crédito: Jogada 10

O técnico Carlo Ancelotti realizou o primeiro treinamento da Seleção Brasileira nesta Data Fifa, visando os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira (1º/9), o italiano comandou a atividade na Granja Comary, ainda que sem contar com a lista completa dos 24 jogadores.

Afinal, Alisson (Liverpool), Caio Henrique (Monaco), Gabriel Magalhães (Arsenal), Raphinha (Barcelona) e Gabriel Martinelli (Arsenal) ainda não se apresentaram em Teresópolis. Além deles, segundo informações do “ge”, Jean Lucas (Bahia), Lucas Paquetá (West Ham) e Samuel Lino (Flamengo), realizaram atividades regenerativas. Tal trio atuou no último domingo (31/8) por seus clubes. LEIA MAIS: Ancelotti elogia estrutura da Granja Comary: ‘Ambiente ideal’

Assim, visando preencher o treinamento, Ramon Menezes, técnico da Seleção sub-20, sugeriu as presenças de um quinteto do futebol carioca. São eles Léo Nanete (goleiro do Flamengo), Huguinho (lateral-direito/volante do Botafogo), Léo Jance (lateral-esquerdo do Fluminense), Marquinhos (zagueiro do Botafogo) e Gustavo Dohnamm (meia do Fluminense). Nesta terça-feira (2/9), haverá a segunda sessão de treinamento, com previsão de chegada para o restante dos atletas. O treino começa também às 16h (de Brasília). Mais cedo, às 14h15, haverá a primeira entrevista coletiva.

Já na quarta-feira (3/9), o treino será mais cedo: às 11h. Antes, às 9h15, haverá nova rodada de coletivas. Às 14h30, a delegação parte rumo ao Rio de Janeiro, já que a Seleção enfrenta o Chile, na quinta (4/9), às 21h30, no Maracanã. Assim, a Canarinho retorna à Granja Comary para nova sessão de treino, às 16h de sexta (5/9). O jogo contra o Bolívia ocorre na outra terça (9/9), em El Alto, encerrando as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.