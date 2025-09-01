Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incompleta, Seleção realiza primeiro treino para Data Fifa

Ancelotti não pode contar com oito atletas nesta atividade na Granja Comary, convidando cinco jogadores da Seleção sub-20
Autor Jogada 10
O técnico Carlo Ancelotti realizou o primeiro treinamento da Seleção Brasileira nesta Data Fifa, visando os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira (1º/9), o italiano comandou a atividade na Granja Comary, ainda que sem contar com a lista completa dos 24 jogadores.

Afinal, Alisson (Liverpool), Caio Henrique (Monaco), Gabriel Magalhães (Arsenal), Raphinha (Barcelona) e Gabriel Martinelli (Arsenal) ainda não se apresentaram em Teresópolis. Além deles, segundo informações do “ge”, Jean Lucas (Bahia), Lucas Paquetá (West Ham) e Samuel Lino (Flamengo), realizaram atividades regenerativas. Tal trio atuou no último domingo (31/8) por seus clubes.

Assim, visando preencher o treinamento, Ramon Menezes, técnico da Seleção sub-20, sugeriu as presenças de um quinteto do futebol carioca. São eles Léo Nanete (goleiro do Flamengo), Huguinho (lateral-direito/volante do Botafogo), Léo Jance (lateral-esquerdo do Fluminense), Marquinhos (zagueiro do Botafogo) e Gustavo Dohnamm (meia do Fluminense).

Nesta terça-feira (2/9), haverá a segunda sessão de treinamento, com previsão de chegada para o restante dos atletas. O treino começa também às 16h (de Brasília). Mais cedo, às 14h15, haverá a primeira entrevista coletiva.

Já na quarta-feira (3/9), o treino será mais cedo: às 11h. Antes, às 9h15, haverá nova rodada de coletivas. Às 14h30, a delegação parte rumo ao Rio de Janeiro, já que a Seleção enfrenta o Chile, na quinta (4/9), às 21h30, no Maracanã.

Assim, a Canarinho retorna à Granja Comary para nova sessão de treino, às 16h de sexta (5/9). O jogo contra o Bolívia ocorre na outra terça (9/9), em El Alto, encerrando as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

