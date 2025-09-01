Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gundogan pode deixar o Manchester City rumo ao Galatasaray

Gundogan pode deixar o Manchester City rumo ao Galatasaray

Meio-campista alemão de 34 anos recebeu autorização para viajar à Turquia e deve assinar contrato de duas temporadas até 2027
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ilkay Gundogan, com espaço cada vez mais limitado no Manchester City e sem atuar nesta temporada, pode estar de saída para o Galatasaray, da Turquia, segundo informações de Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

LEIA MAIS: Tottenham fecha empréstimo de Kolo Muani junto ao PSG

De acordo com o jornalista italiano, o clube de Istambul já acertou os termos com o City, e o meio-campista de 34 anos recebeu autorização para viajar à Turquia. Ainda assim, a decisão final sobre seu futuro depende do jogador.

O contrato oferecido para o meia alemão é válido por duas temporadas, até junho de 2027.

Gundogan, que soma 82 partidas pela seleção da Alemanha, também tem nacionalidade turca, já que seus pais nasceram no país. O meio-campista disputou 358 jogos pelo Manchester City desde 2016 e, na temporada 2023/24, chegou a atuar pelo Barcelona.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar