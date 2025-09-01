Gundogan pode deixar o Manchester City rumo ao Galatasaray

Meio-campista alemão de 34 anos recebeu autorização para viajar à Turquia e deve assinar contrato de duas temporadas até 2027

Ilkay Gundogan, com espaço cada vez mais limitado no Manchester City e sem atuar nesta temporada, pode estar de saída para o Galatasaray, da Turquia, segundo informações de Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

De acordo com o jornalista italiano, o clube de Istambul já acertou os termos com o City, e o meio-campista de 34 anos recebeu autorização para viajar à Turquia. Ainda assim, a decisão final sobre seu futuro depende do jogador.

O contrato oferecido para o meia alemão é válido por duas temporadas, até junho de 2027.

Gundogan, que soma 82 partidas pela seleção da Alemanha, também tem nacionalidade turca, já que seus pais nasceram no país. O meio-campista disputou 358 jogos pelo Manchester City desde 2016 e, na temporada 2023/24, chegou a atuar pelo Barcelona.