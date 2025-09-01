Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fenerbahçe anuncia Marco Asensio, tetracampeão da Champions

Atacante espanhol de 29 anos assina por três temporadas com opção de renovação e chega após passagem pelo Aston Villa
O Fenerbahçe anunciou nesta segunda-feira a contratação de Marco Asensio, que pertencia ao PSG. O atacante espanhol, que já conquistou quatro títulos da Champions, assinou contrato definitivo com o clube turco por três temporadas, com opção de renovação por mais um ano.

Aos 29 anos, Asensio deixa Paris e se muda para Istambul, após ter atuado no Aston Villa por empréstimo na segunda metade da última temporada.

O espanhol se junta ao elenco do Fenerbahçe, que recentemente anunciou a contratação de Kerem Akturkoglu e está prestes a acertar com Ederson, do Manchester City.

Essas movimentações no mercado ocorrem após a saída do técnico José Mourinho, demitido depois da eliminação nos playoffs da Champions para o Benfica.

