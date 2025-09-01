Fenerbahçe anuncia Marco Asensio, tetracampeão da Champions

Fenerbahçe anuncia Marco Asensio, tetracampeão da ChampionsAtacante espanhol de 29 anos assina por três temporadas com opção de renovação e chega após passagem pelo Aston Villa
O Fenerbahçe anunciou nesta segunda-feira a contratação de Marco Asensio, que pertencia ao PSG. O atacante espanhol, que já conquistou quatro títulos da Champions, assinou contrato definitivo com o clube turco por três temporadas, com opção de renovação por mais um ano.
Aos 29 anos, Asensio deixa Paris e se muda para Istambul, após ter atuado no Aston Villa por empréstimo na segunda metade da última temporada.
O espanhol se junta ao elenco do Fenerbahçe, que recentemente anunciou a contratação de Kerem Akturkoglu e está prestes a acertar com Ederson, do Manchester City.
Essas movimentações no mercado ocorrem após a saída do técnico José Mourinho, demitido depois da eliminação nos playoffs da Champions para o Benfica.