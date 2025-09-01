Erick Noriega deixa boa impressão no Grêmio com estreia de destaque

Peruano teve participação fundamental tanto na parte defensiva como também no aspecto criativo para o empate do Grêmio contra o Flamengo / Crédito: Jogada 10

Erick Noriega deixou uma boa impressão em sua estreia pelo Grêmio. Isso porque o peruano teve contribuição fundamental para a equipe gaúcha garantir um empate por 1 a 1 como visitante no Brasileirão. O novo camisa 19 do Imortal se destacou tanto na parte defensiva como na criação no embate com o Flamengo, no Maracanã, no último domingo (31/08). Assim, segundo levantamento do site “Sofascore”, o atleta foi o melhor jogador do Tricolor gaúcho no duelo. Na ocasião, ele foi autor de um passe decisivo e teve 76% de passes corretos, ao acertar 23 dos 30 possíveis. Defensivamente, Noriega venceu os três duelos pelo chão que teve, conseguiu 13 cortes, sendo um deles em cima da linha. Inclusive, somou 20 ações defensivas.