Em Araraquara, Cuiabá tem reação no segundo tempo, e arranca empate com a Ferroviária

Com esse ponto fora de casa, o Cuiabá chegou aos 34 pontos, ocupando a nona colocação. Mas pode perder a posição para o Avaí, que tem 33 e recebe o América-MG nesta terça-feira. A Ferroviária soma 31 pontos. Assim, está em 13º lugar.

Ferroviária e Cuiabá empataram em 2 a 2 na noite desta segunda-feira, 1/9, em jogo válido pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão. O duelo em Araraquara começou com o time da casa muito eficaz no primeiro tempo. Assim,abriu 2 a 0. Porém, no segundo tempo, as substituições do técnico dos cuiabanos surtiram efeito, e três deles tiveram participações decisivas nas jogadas dos dois gols, ambos do artilheiro Safira.

Ferroviária abre 2 a 0 no primeiro tempo

A Ferroviária aproveitou o jogo irregular do Cuiabá no primeiro tempo, com falhas na marcação e ataques ineficientes, para abrir boa vantagem. A começar com um golaço de Juninho de fora da área, aos 29 minutos. E ampliou aos 42, em cruzamento de Juninho para a esquerda, onde Alan Empereur, tentando rechaçar, marcou contra. Somente depois de ficar atrás no placar é que os cuiabanos realmente assustaram o gol dos paulistas. Primeiramene, em cabeçada de Safira, que exigiu ótima defesa de Dênis Júnior. E, nos acréscimos, um chute de fora da área.Mas que explodiu no travessão.

Reservas entram, Safira marca e Cuiabá empata

No segundo tempo, nada aconteceu nos primeiros 25 minutos. Afinal, a Ferroviária administrava a vantagem e o Cuiabá sem encaixar nada na frente. Não por acaso, o técnico Eduardo Barros fez alterações para ver se o time acordava. E acordou. Isso Aos 26 minutos: David Miguel, um dos que entraram, lançou uma bola por cobertura para a área, encontrando Alejandro Martínez, outro que saiu do banco. Este ajeitou e Safira finalizou para marcar o primeiro gol do Cuiabá.

Foi o clique para os cuiabanos dominarem o jogo. No minuto seguinte, Safira quase empatou. Porém, chutou mal. A Ferroviária, atônita, tratou de se fechar para evitar que a vitória — que parecia iminente — escapasse pelas mãos. Mas não deu. Aos 32, Martínez lançou Juan Christian (outro que saiu do banco) pela esquerda, que cruzou para a área. A zaga poderia cortar, mas Safira se antecipou e deixou tudo igual. Alíasm por pouco não veio a virada. No fim, em jogada de Mateusinho pela direita, o lateral-direito cruzou para Juan Christian, na marca do pênalti, desmarcado. Contudo,o cuiabano isolou.

FERROVIÁRIA 2X2 CUIABÁ



24ª Rodada da Série B do Brasileiro

Data: 1/9/2025

Local: Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Gols: Juninho, 29’/1ºT (1-0); Alan Empereur, 42’/1ºT (2-0); Safira, 26’/2ºT (2-1); Safira, 33’/2ºT (2-2)

FERROVIÁRIA: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues (Kevin, Intervalo), Ronaldo Alves, Gustavo Medina, Edson Lucas e Ricardinho; Alencar e Ian Luccas (Thiago Lopes, 22’/2ºT) ; Juninho (Hernani, 35’/2ºT), Zé Hugo (Thayllon, 22’/2ºT) e Carlão (Ronaldo, 35’/2ºT). Técnico: Vinicius Bergantin

CUIABÁ: Luan Poli; Mateusinho, Nathan, Alan Empereur e Marcelo Henrique (Max, Intervalo); Calebe, Denílson, Lucas Mineiro (Juan Christian, 12’/2ºT) e Jader (David Miguel, Intervalo); Carlos Alberto (Alejandro Martínez, 19’/2ºT) e Safira. Técnico: Eduardo Barros

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Auxiliares: Lucio Beiersdorf Flor e Juarez de Mello Junior

VAR: Bráulio da Silva Machado

Cartões amarelos: Edson Lucas, Juninho, Ronaldo Alves, Ronaldo (FER); Alan Empereur, Marcelo Henrique, Denis Miguel (CUI)

