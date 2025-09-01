Dispensado na base, goleiro Ederson agora renderá bolada milionária ao São Paulo

Clube receberá R$ 1,1 milhão pela venda do goleiro à Turquia, via mecanismo de solidariedade da Fifa / Crédito: Jogada 10

O São Paulo vai lucrar com um jogador que dispensou de graça no passado. A venda do goleiro Ederson do Manchester City para o Fenerbahçe renderá R$ 1,1 milhão ao clube. O valor, aliás, vem do mecanismo de solidariedade da Fifa. O curioso da história, contudo, é que o Tricolor liberou o atleta quando ele tinha apenas 15 anos, por não ver futuro nele. A transação que beneficia o clube paulista ocorreu nesta janela de transferências. O Fenerbahçe, da Turquia, pagará 14 milhões de euros (R$ 91,7 milhões) ao Manchester City. Por ter formado o atleta em sua base dos 13 aos 16 anos, o São Paulo tem direito a 1,25%. A fatia do Tricolor no negócio, portanto, é de 175 mil euros (R$ 1,1 milhão).