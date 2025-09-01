Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dispensado na base, goleiro Ederson agora renderá bolada milionária ao São Paulo

Dispensado na base, goleiro Ederson agora renderá bolada milionária ao São Paulo

Clube receberá R$ 1,1 milhão pela venda do goleiro à Turquia, via mecanismo de solidariedade da Fifa
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O São Paulo vai lucrar com um jogador que dispensou de graça no passado. A venda do goleiro Ederson do Manchester City para o Fenerbahçe renderá R$ 1,1 milhão ao clube. O valor, aliás, vem do mecanismo de solidariedade da Fifa. O curioso da história, contudo, é que o Tricolor liberou o atleta quando ele tinha apenas 15 anos, por não ver futuro nele.

A transação que beneficia o clube paulista ocorreu nesta janela de transferências. O Fenerbahçe, da Turquia, pagará 14 milhões de euros (R$ 91,7 milhões) ao Manchester City. Por ter formado o atleta em sua base dos 13 aos 16 anos, o São Paulo tem direito a 1,25%. A fatia do Tricolor no negócio, portanto, é de 175 mil euros (R$ 1,1 milhão).

A história de Ederson com o São Paulo, de fato, é bastante curiosa. O goleiro atuou nas famosas categorias de base de Cotia entre 2006 e 2009. Considerado promissor no início, ele, no entanto, acabou sendo dispensado do clube aos 15 anos. A diretoria da época não viu potencial no jovem goleiro, que precisou seguir sua carreira em Portugal.

O dinheiro de Ederson, inclusive, se soma a outro valor importante vindo da Europa. O clube também lucrará com a venda definitiva de Antony ao Real Betis. Nesse caso, o Tricolor receberá cerca de R$ 5,5 milhões pelo mesmo mecanismo. Juntas, as duas negociações, portanto, rendem mais de R$ 6,5 milhões aos cofres do time.

A verba, que não estava no planejamento inicial, chega em ótima hora. O São Paulo tem uma meta orçamentária de arrecadar R$ 155 milhões em vendas. Os valores recebidos pelos dois jogadores formados na base, então, ajudam o clube a atingir seu objetivo. A diretoria, enfim, comemora a entrada do dinheiro extra e inesperado no caixa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar