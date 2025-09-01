Diniz explica a demora para mexer no Vasco no segundo tempo

Torcida do Gigante da Colina ficou furiosa com o técnico, apesar da vitória sobre o Sport, fora de casa, pelo Brasileirão

Antes de lançar a dupla, aliás, Diniz tinha trocado Jair, lesionado, por Cocão. Mas somente na primeira etapa do conflito contra os pernambucanos.

Apesar da vitória sobre o Sport por 3 a 2 , neste domingo (31), na Ilha do Retiro, a torcida do Vasco pegou no pé do técnico Fernando Diniz. Além do sufoco final do adversário nos minutos finais, os cruz-maltinos reclamam que o treinador demorou muito para mexer na equipe visitante. Após o embate, o comandante explicou a sua linha de pensamento. Ele lançou França e David nos lugares de Moreira e Coutinho, respectivamente, somente aos 34 minutos da etapa final, diante do Leão da Praça da Bandeira.

“Quando acho que vai melhorar o time, faço substituição. Eu segurei. Já tinha feito uma parada. França entrou pouco porque achei que tinha que entrar pouco. Ele está vindo de lesão, treinou poucos dias no Crystal Palace e fez dois treinos com a gente. Não podemos expor o jogador. Não era ele nem para ele vir para essa viagem. O normal seria ele ficar no Rio para treinar mais. Mas quis que ele sentisse o clima. É um jogador muito bem-referendado. Mas temos que tomar cuidado. Não é só contratar e botar para jogar”, explicou Diniz.

O Vasco é o 15º lugar desta edição do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. O time volta a campo no dia 11/9, porém, pela Copa do Brasil. Visita o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio. Na ida, o score ficou em 1 a 1. Pelo Brasileirão, o Gigante volta somente no dia 14/9, em São Januário, contra o Ceará.

