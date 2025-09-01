Danilo faz palestra para jogadores da base do Flamengo

Um dos líderes do Flamengo, Danilo – além de mudar a parte mental do elenco principal – também se preocupa com o futuro dos Garotos da Gávea. O zagueiro conversou com atletas das categorias sub-15 e sub-16 no auditório do CT George Helal. A palestra, afinal, fez parte do projeto Papo de Campeão, realizado por Alfredo Almeida, diretor das categorias de base, em conjunto com Patricia Negreiros, coordenadora do departamento de desenvolvimento humano.

“Foi uma experiência bonita poder compartilhar um pouco da minha vivência com os garotos. Penso que esse tipo de ação deve se tornar constante, diminuindo a distância entre a base e o profissional e aumentando o sentimento de integração e pertencimento ao clube e à cultura do clube”, afirmou Danilo, com uma ponta de nostalgia.