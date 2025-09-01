Cuiabano se despede do Botafogo: ‘É um até logo’

Jogador foi contratado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra / Crédito: Jogada 10

Após acertar com o Nottingham Forest, da Inglaterra, o lateral-esquerdo Cuiabano se despediu do Botafogo. Nas redes sociais, o jogador, que foi anunciado pelo clube inglês nesta segunda-feira (1), publicou um texto de agradecimento ao clube e à torcida. Assim, prometeu que não era uma despedida e, sim, apenas um “até logo”. “Vivi momentos que nunca vou esquecer, fiz amigos que vou levar pra vida e aprendi que o Botafogo é muito mais que um time: é uma família, é uma torcida que empurra até o último minuto. Saio com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que sempre vou carregar o Botafogo comigo. Obrigado, Estrela Solitária, por me marcar pra sempre. Esse não é um adeus, é só um até logo”, disse.

Contratado pelo Botafogo em 2024, Cuiabano disputou 60 jogos, marcou sete gols e deu seis assistências, além de conquistar o Brasileirão e a Libertadores de 2024. Após a saída de Patrick de Paula para o Estoril, de Portugal, o jogador recebeu a histórica camisa 6 de Nilton Santos. Contudo, utilizou por pouco tempo. O seu último jogo com a camisa alvinegra aconteceu no dia 3 de agosto. Cuiabano aumenta o número de brasileiros no Forest O Nottingham Forest chegou a um acordo pela contratação de Cuiabano na última sexta-feira (29). Assim, o clube inglês liderado pelo magnata grego Evangelos Marinakis, novo parceiro de negócios de John Textor, pagou 6 milhões de euros (R$ 38,2 milhões). Segundo o site “Transfermarkt”, o valor de mercado de Cuiabano bate 8 milhões de euros (R$ 51 milhões). Antes da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, o Brighton, rival do Forest na Inglaterra, ofereceu, 9 milhões de euros (R$ 57,3 milhões). Além de Cuiabano, o Nottingham Forest também contratou o goleiro John, o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus, também do Botafogo. Fruto da recente parceria de negócios entre Marinakis e Textor. O grego, aliás, está ajudando o americano a tirar a SAF das mãos da Eagle Football.