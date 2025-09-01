Corinthians completa 115 anos e ganha homenagem de ídolos e até do Palmeiras

Uma publicação compartilhada por Basílio “Pé de Anjo” (@basiliopedeanjo)

Outro ídolo multicampeão pelo Corinthians também deixou seu recado. Cássio, que hoje defende as cores do Cruzeiro, homenageou o Timão nas suas redes sociais:

A homenagem mais surpreendente do dia, contudo, veio do maior rival. O Palmeiras usou suas redes sociais oficiais para parabenizar o Corinthians. A postagem do clube alviverde, inclusive, fez questão de exaltar a rivalidade histórica. “Parabéns, Corinthians. Vida longa ao maior clássico do mundo”, publicou o perfil oficial do Palmeiras na rede social X.

Parabéns, Corinthians. Vida longa ao maior clássico do mundo. — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 1, 2025

Por fim, outros jogadores importantes do elenco atual, como Yuri Alberto e Hugo Souza, também se declararam. O centroavante do time disse que ama “honrar essa camisa”. O goleiro, por sua vez, ressaltou a “honra de fazer parte desta história”. As mensagens, enfim, mostram o enorme peso da data para todos que se envolvem com o clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.