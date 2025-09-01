Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil x Chile, no Maracanã, já tem 45 mil ingressos vendidos

Brasil x Chile, no Maracanã, já tem 45 mil ingressos vendidos

Partida - marcada para esta quinta (4/9) - será a primeira da Seleção Brasileira no Maior do Mundo com Carlo Ancelotti no comando
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mais de 45 mil ingressos já foram comercializados para o próximo compromisso do Brasil, marcado para o Maracanã, no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (1º/9), a CBF anunciou o número já adquirido por torcedores para o duelo de quinta-feira (4/9), contra o Chile, pela 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Esta partida, aliás, conta com uma demanda importante. Afinal, os interessados devem obrigatoriamente realizar o cadastro da biometria facial por exigência da Lei Geral do Esporte. O jogo marcará a despedida da Seleção do torcedor brasileiro nas Eliminatórias.

LEIA MAIS: Ancelotti elogia estrutura da Granja Comary: ‘Ambiente ideal’

Será também a primeira partida do Brasil no Maracanã desde novembro de 2023. Na ocasião, a Seleção sucumbiu perante a Argentina por 1 a 0, em jogo válido pela sexta rodada das Eliminatórias. Foi, assim, o primeiro revés brasileiro em solo nacional em jogos de Eliminatórias para Copas do Mundo.

Além disso, será apenas o segundo compromisso de Carlo Ancelotti diante o torcedor brasileiro. O primeiro foi no dia 10 de junho, em vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar