Atlético soma 16,6% de aproveitamento após pausa do Mundial de Clubes

Galo vem de quatro derrotas seguidas e está próximo do Z4. Último resultado negativo foi diante do Vitória, no Barradão

O Atlético-MG foi ao Barradão no último domingo (31) e não conseguiu fazer frente ao Vitória, que venceu por 1 a 0. O resultado deixou os mineiros próximos do Z4 e marcou a quarta derrota seguida no Brasileirão, além do revés contra o Cruzeiro, nas quartas de final da Copa do Brasil. Sem técnico, o time tem a pior campanha desde a pausa para o Mundial de Clubes.

Após mais um tropeço, o Galo, que investiu para brigar por títulos, ocupa somente a 14ª colocação com 24 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro clube na zona de rebaixamento. Desde o fim do Mundial de Clubes, o Atlético somou apenas quatro pontos e registra aproveitamento de 16,6%.