Atacante senegalês troca o Chelsea pelo Bayern de Munique

Nicolas Jackson chega por empréstimo com compra obrigatória de 65 milhões de euros e já tem contrato alinhado com o clube alemão

O atacante senegalês Nicolas Jackson está prestes a trocar o Chelsea pelo Bayern de Munique, encerrando uma longa novela nesta janela de transferências. De acordo com informações divulgadas pela ‘BBC’ nesta segunda-feira, 1º de setembro, os dois clubes chegaram a um novo formato de negócio que garantiu o acerto.

O acordo prevê empréstimo inicial de 16,5 milhões de euros, mas com cláusula obrigatória de compra fixada do atacante em 65 milhões de euros (R$ 416 milhões), detalhe que foi decisivo para a conclusão da negociação. Jackson já tem contrato encaminhado para permanecer em definitivo no clube alemão.

No último fim de semana, o jogador chegou a viajar a Munique para assinar, mas o Chelsea recuou após a lesão de Liam Delap. A situação mudou nesta segunda-feira, quando os Blues repatriaram Guiu, emprestado ao Sunderland, para ser a terceira opção de ataque, atrás de Delap e João Pedro. Com isso, o clube inglês liberou novamente Jackson.

O Chelsea, porém, só aceitou o acordo no modelo atual, de empréstimo com obrigação de compra, rejeitando a proposta anterior, que previa opção de compra.

Contratado junto ao Villarreal em 2022 por 37 milhões de euros, Jackson marcou 13 gols em 37 partidas na última temporada.