Arroyo chega ao Cruzeiro em negociação de R$ 50 milhões

Atacante de 19 anos estava no Besiktas, da Turquia, e assinará com clube mineiro até o final de 2029. El busca mais espaço na seleção do Equador

Na chegada, Arroyo falou rapidamente com a imprensa e destacou a expectativa de defender o Cruzeiro. Ele e seus agentes já tinham como objetivo a transferência para o clube mineiro, pensando em mais minutagem e maiores chances de convocação para a seleção do Equador.

Nas últimas horas da janela de negociações, o Cruzeiro confirmou a contratação do atacante Keny Arroyo, de 19 anos. Ele fará exames médicos e depois assinará contrato até 2029. O jogador equatoriano desembarcou na tarde desta segunda-feira no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Antes, defendia o Besiktas, da Turquia.

“Fico feliz de chegar ao Cruzeiro, um clube muito grande. O que tenho que fazer é dar o melhor de mim pelo clube. Quando recebi a comunicação de vir para o Cruzeiro, me alegrei muito. É um clube grande do Brasil e vou dar o meu máximo para buscar títulos. Vou mostrar o meu melhor em campo, mostrar do que sou capaz para ajudar o clube”, disse o jogador.

Segundo o portal “ge”, a negociação entre Cruzeiro e Besiktas girou em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50,7 milhões). O Cruzeiro ficará com 50% dos direitos econômicos de Keny Arroyo, enquanto a outra metade pertence ao Independiente del Valle. As conversas se arrastaram por quase todo o mês de agosto e chegaram a correr risco de não avançar, já que o Besiktas trocou de técnico e o novo comandante poderia aproveitar o jogador. Isso não aconteceu, e o negócio foi concluído.

Números do novo reforço do Cruzeiro

Em números, o novo atacante do Cruzeiro soma 53 jogos como profissional, sendo 14 pelo Besiktas e 39 pelo Independiente del Valle. No clube equatoriano, distribuiu oito assistências e marcou quatro gols. Além disso, tem presença recente nas convocações da seleção do Equador.