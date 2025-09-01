Antony deixa o Manchester United e acerta em definitivo com o Betis

Antony deixa o Manchester United e acerta em definitivo com o BetisAtacante brasileiro assina por cinco temporadas; Betis paga 22 milhões de euros e mantém 50% dos direitos em futura venda
Agora é oficial. Antony deixou o Manchester United em definitivo e está de volta ao Betis, clube no qual se destacou na segunda metade da última temporada e onde queria continuar sua carreira. O Betis pagou 22 milhões de euros (R$ 140 milhões) ao Manchester United pelo atacante, com possibilidade de mais 3 milhões de euros em bônus, e manteve 50% dos direitos sobre uma futura venda do jogador.
Antony chegou a Sevilha nesta segunda-feira, 1º de setembro, para realizar exames médicos e assinar um contrato válido por cinco temporadas. O United havia pago 95 milhões de euros ao Ajax há três anos para contratá-lo.
