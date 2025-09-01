Andreas Pereira é regularizado e já pode estrear no Palmeiras

Jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas estreia ainda vai demorar para acontecer

O Palmeiras acertou a regularização de Andreas Pereira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, deixando o meio-campista apto a estrear pelo clube. Anunciado na última sexta-feira (29/8), Andreas desembarca na noite desta segunda-feira (01/9) em São Paulo. Contudo, deve se apresentar à Academia de Futebol apenas na terça-feira (02/9).

Por ter realizado exames médicos e assinado contrato ainda na Inglaterra, o jogador está livre de pendências burocráticas e depende apenas da integração com o elenco para entrar em campo. Como participou da pré-temporada completa pelo Fulham e não ficou de fora de treinos por lesão, Andreas está apto para acompanhar os trabalhos assim que o Verdão retomar as atividades.