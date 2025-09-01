Ancelotti elogia estrutura da Granja Comary: ‘Ambiente ideal’

Italiano realizará primeiro treino para a Data Fifa já nesta segunda-feira (1º/9) e contará com 'ajuda' de jovens da base; entenda

Antes do primeiro treino da Seleção Brasileira para os jogos da atual Data Fifa, contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, o técnico Carlo Ancelotti elogiou a estrutura da Granja Comary, onde a Canarinho se prepara para tais compromissos. De acordo com o italiano, as instalações geram um “ambiente ideal” para a Seleção.

Em rápida declaração em português à CBF TV, nesta segunda-feira (1º/9) – dia em que se iniciam os trabalhos -, o comandante falou sobre o Centro de Treinamento, localizado em Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro.

“A estrutura aqui é muito boa, com uma ótima organização. Vamos trabalhar bem para preparar o jogo contra o Chile, que é muito importante. Temos um ambiente ideal e podemos trabalhar com tranquilidade. Acredito que vamos fazer um trabalho muito bom”, afirmou Ancelotti.

Apesar de ter conhecido as instalações em maio deste ano, esta é apenas a primeira vez que o treinador utiliza o CT em preparação para uma Data Fifa. O primeiro treino ocorre nesta segunda, às 16h (de Brasília), enquanto a Seleção volta a campo na terça (2/9) e também na quarta (3/9). Posteriormente, a delegação vai à capital do Rio de Janeiro, onde enfrenta, na quinta-feira (4/9), o Chile, pela 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.