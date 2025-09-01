Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alan Patrick dá indícios de que voltará a ser decisivo no Internacional

Meio-campista voltou a ser participativo para o Colorado na vitória sobre o Fortaleza. Camisa 10 também se sobressai em pênaltis no ano
O resultado positivo sobre o Fortaleza pelo Brasileirão, no Beira-Rio, no último domingo (31/08), criou expectativa por algumas recuperações no Internacional. Primeiro que a equipe passe a ter uma sequência de vitórias e aprimore as suas performances para reagir na temporada. Outra esperança é que Alan Patrick tenha êxito em retomar seu poder de decisão pelo Colorado.

Afinal, ele foi protagonista ao ser participativo no triunfo sobre o Leão do Picci. Até porque o camisa 10 marcou o gol que abriu o placar ao converter pênalti. Ele também contribuiu na fase criativa do time ao dar a assistência para Vitinho na segunda etapa. De acordo com estudo do site “Sofascore”, ele ainda foi responsável por duas grandes chances criadas. Além de cinco passes decisivos, bem como 88% de aproveitamento no fundamento, sendo 36 corretos em 41 possíveis. Alan Patrick também acertou dois dribles dos quatro que tentou.

Além disso, o gol em cobrança de penalidade permitiu o meio-campista se tornar o jogador que tem melhor rendimento neste quesito. Afinal, dos 13 pênaltis que bateu no ano, dez foram certos e três errados. Por sinal, todas as cobranças desperdiçadas foram nos duelos contra o Maracanã, pela Copa do Brasil. Com isso, o seu aproveitamento é de quase 77%.

Internacional reforça prestígio ao trabalho

Com a vitória no Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado ganha respaldo da diretoria, a princípio, até os primeiros compromissos depois da paralisação para a data Fifa. O Internacional concedeu alguns dias de descanso para o elenco e, no retorno dos trabalhos, a tendência é de que Roger comece a pensar em uma forma de modificar o sistema de jogo.

Com isso, o mais provável é que também haja mudanças no time titular. Isso porque o diagnóstico do treinador é que a equipe não apresenta o rendimento que ele gostaria. Ou seja, a intenção é recomeçar com um planejamento diferente.

