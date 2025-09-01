Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

‘Botafogo não pode ir para uma aventura nas Ilhas Cayman’

Figura muito influente nos bastidores do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro lembra desavenças de Textor e lamenta crise política
Ex-presidente do Botafogo e uma das figuras mais influentes da política alvinegra, Carlos Augusto Montenegro voltou a se manifestar sobre o imbróglio envolvendo a SAF do Glorioso, John Textor e os acionistas da Eagle Football. O sócio majoritário do Mais Tradicional e a holding travam uma renhida batalha nos tribunais pelo controle do futebol da Estrela Solitária. O Godfather, aliás, criou uma empresa, nas Ilhas Cayman, para recomprar o clube. Antes de tudo, o ex-dirigente, em entrevista ao “Panorama Botafoguense”, frisou, então, que o empresário norte-americano não pode estar acima dos interesses da instituição.

“O Botafogo não pode viver de uma aventura nas Ilhas Caymann. O clube não pode arriscar qualquer coisa. O Botafogo tem que ter garantias de continuidade. Não tem nenhum CPF na história maior que o Botafogo. O Textor passou por vários lugares e não fez amigos. Brigou na França, brigou com a federação daquele país, brigou com o Lyon, brigou com a torcida. Foi para a Bélgica, pegou o Molenbeek, também brigou lá. O Molenbeek acabou caindo. Na Inglaterra, os torcedores do Crystal Palace não estavam gostando dele. Textor volta para os Estados Unidos e briga com todo mundo, principalmente com os sócios da Eagle, chateados com ele”, pontuou o cardeal.

Morde e assopra

Apesar de estar reticente e de sobreaviso com este cenário complexo do universo preto e branco, Montenegro também afagou o big boss. O cardeal afirma que é grato a Textor pelos títulos da Copa Libertadores e pelo primeiro Brasileirão em 29 anos.

“No Botafogo, ele é ídolo. Todo mundo, a começar por mim, adora ele. Particularmente, tenho ele no coração. Vou ser grato por toda a vida. O importante agora são os números, orçamento, dinheiro, credibilidade e seriedade para a gente continuar. Se a gente tiver que dar um passinho atrás para ter mais firmeza, melhor que seja assim”, reforçou o ex-presidente do Botafogo.

Botafogo tira o sono de Montenegro

Montenegro está aflito com as interrogações que norteiam o Botafogo. Ele, aliás, nem dorme direito. Segundo o cardeal, com a crise política, os desentendimentos e sem um aporte financeiro, o Glorioso teria dinheiro para honrar os compromissos somente até o fim de outubro. O ex-presidente clama, então, pela responsabilidade do associativo do Mais Tradicional, sócio minoritário da SAF e dono de 10% da fatia.

“A situação é muito séria. Tem muita coisa em Justiça. Se não sentar e fizer um acordo geral, acho que vai ser muito difícil, porque está todo mundo acionando todo mundo. Agora, quem tem o poder por contrato, até por uma série de cláusulas importantes que não foram cumpridas, de determinar qual vai ser o nosso destino, somos nós”, ponderou.

Tags

Botafogo

