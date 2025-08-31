Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitória x Atlético, AO VIVO,com a Voz do Esporte, às 17h

Christian Rafael está na narração deste jogo entre rivais que demitiram técnicos e precisam de um bom resultado
Neste domingo, 31/8, Vitória e Atlético-MG entram em campo em busca de reação após uma semana conturbada. O Rubro-Negro demitiu Fábio Carille após a goleada histórica que levou de 8 a 0 para o Flamengo, a maior da era dos pontos corridos. Já o Alvinegro caiu diante do Cruzeiro, nas quartas de final da Copa do Brasil, e também ficou sem técnico, já que a diretoria dispensou Cuca. A bola rola no Barradão a partir das 18h30 (de Brasília).

A Voz do Esporte  transmite a partir das 17h (de Brasília). E assim que a bola rolar,  Christian Rafael, que também estará no comando do esquenta, fará a narração.

A cobertura anda conta com Henrique Neves nos comentários e Vanderlei Lima nas reportagens. Clique na arte acima a partir das 17h (de Brasília) e não perca nada deste jogo.

