Vitória x Atlético, AO VIVO,com a Voz do Esporte, às 17h

Christian Rafael está na narração deste jogo entre rivais que demitiram técnicos e precisam de um bom resultado

Neste domingo, 31/8, Vitória e Atlético-MG entram em campo em busca de reação após uma semana conturbada. O Rubro-Negro demitiu Fábio Carille após a goleada histórica que levou de 8 a 0 para o Flamengo, a maior da era dos pontos corridos. Já o Alvinegro caiu diante do Cruzeiro, nas quartas de final da Copa do Brasil, e também ficou sem técnico, já que a diretoria dispensou Cuca. A bola rola no Barradão a partir das 18h30 (de Brasília).

A Voz do Esporte transmite a partir das 17h (de Brasília). E assim que a bola rolar, Christian Rafael, que também estará no comando do esquenta, fará a narração.