Vegetti valoriza os três pontos: ‘Era importante vencer de qualquer jeito’

Corsário anotou o terceiro gol no triunfo do Vasco sobre o Sport, neste domingo, no Recife / Crédito: Jogada 10

Autor do terceiro gol do Vasco no 3 a 2 sobre o lanterna Sport, o centroavante Vegetti valorizou os três pontos na bagagem, neste domingo (31), na Ilha do Retiro, ao fim da rodada 22 desta edição do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Gigante da Colina deixa, então, a temida zona de rebaixamento da competição nacional. “Campo difícil. Não terminamos fazendo o jogo que pretendíamos. Mas era importante ganhar de qualquer jeito, afinal, tínhamos uma decisão e precisávemos ser inteligentes.

O Corsário admitiu que não foi um primor de atuação dos comandados do técnico Fernando Diniz. “Muitas vezes, jogamos bem e não ganhamos. Desta vez, fizemos a coisa certa e ganhamos o jogo”, ressaltou o Pirata, em entrevista ao streaming “Amazon Prime”. Por fim, Vegetti celebrou mais um gol com a camisa do Vasco. “Mais um gol. Muito feliz pela tranquilidade do time. Agora é continuar trabalhando. Temos a Data-Fifa para nos prepararmos para o clássico contra o Botafogo. Um período bom para dar confiança lá na frente”, sublinhou Vegetti.