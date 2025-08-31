Vasco resiste à pressão do Sport no fim e garante três pontos fora de casa

Vasco resiste à pressão do Sport no fim e garante três pontos fora de casaCruz-Maltino controla a partida em boa parte do tempo, quase sofre empate no final, mas sai com a vitória na Ilha do Retiro
O Vasco conseguiu uma importante vitória no Campeonato Brasileiro, ao bater o lanterna Sport por 3 a 2, neste domingo (31/8), na Ilha do Retiro, pela 22° rodada da competição. O Cruz-Maltino contou com Nuno Moreira, Coutinho e Vegetti indo para o fundo das redes, para construir a vitória. O Leão da Ilha balançou as redes com Lucas Lima, batendo pênalti e Ramon Menezes. Além disso, a equipe pernambucana pressionou muito no fim, mas não conseguiu buscar o empate. Assim, a equipe carioca saiu com os três pontos.
Com o resultado, o Vasco subiu para a 15° colocação, com 22 pontos somados e ultrapassou o Santos na tabela. Por outro lado, o Sport segue amargando a lanterna da competição, com apenas 10 pontos somados.
Primeiro tempo
O primeiro tempo foi muito equilibrado na Ilha do Retiro. O Vasco começou melhor na partida e já estava na frente do placar com apenas sete minutos de jogo. Puma Rodríguez recebeu de Rayan e cruzou rasteiro para Nuno Moreira completar de primeira e fazer 1 a 0. Contudo, pouco tempo depois, Lucas Freitas derrubou Matheus Alexandre dentro da área e o juiz Raphael Claus assinalou pênalti para o Sport. Na cobrança, Lucas Lima deslocou Léo Jardim e deixou tudo igual. O tento animou o Leão da Ilha que se lançou ao ataque para buscar a virada diante do seu torcedor. Entretanto, quem voltaria a marcar, era o Cruz-Maltino. Nuno Moreira recebeu passe de Coutinho, levou para linha de fundo e cruzou para trás, devolvendo para o camisa 10 completar para o fundo das redes. Assim, os cariocas foram para o intervalo em vantagem.
Vasco volta com tudo no segundo tempo
Já na etapa final, o Vasco voltou em cima e com um minuto já tinha um pênalti ao seu favor. Lucas Freitas foi derrubado por Aderlan e o juiz apitou para a marca da cal. O artilheiro Vegetti foi para a cobrança e marcou o terceiro do Cruz-Maltino. E os cariocas quase chegaram ao quarto após boa jogada entre Puma e Rayan, que cruzou para o centroavante argentino. Mas o camisa 99 não alcançou a bola, que passou na frente da meta do Leão.
Sport marca e pressiona pelo empate
Contudo, foi o Sport que voltaria a marcar no confronto. Após cobrança de escanteio de Lucas Lima, Ramon Menezes subiu mais que todo mundo e testou firme para diminuir o marcador. E a equipe pernambucana por muito pouco não chegou ao empate. Matheusinho cruzou na área e Barletta subiu para cabecear firme. A bola só não entrou porque o zagueiro Lucas Freitas tirou em cima da linha. Por fim, nos acréscimos, Lucas Oliveira e Léo Jardim quase se complicaram e marcaram contra, mas a defesa cruz-maltina conseguiu afastar. Assim, o Vasco deixou a Ilha do Retiro com três pontos importantíssimos para suas pretensões na competição.
SPORT 2X3 VASCO
Campeonato Brasileiro – 22ª rodada
Data-Hora: 31/08/2025 (domingo)
Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)
Gols: Nuno Moreira, 07’/1°T (0-1); Lucas Lima, 23’/1°T (1-1); Coutinho, 42’/1°T (1-2); Vegetti, 03’/2°T (1-3); Ramon Menezes, 28’/2°T (2-3)
SPORT: Gabriel Vasconcelos; Aderlan (Kevyson, 30’/2°T) , João Silva (Pablo, 42’/2°T), Ramon Menezes e Matheus Alexandre; Rivera, Zé Lucas (Romarinho, 20’/2°T), Matheusinho (Atencio, 30’/2°T) e Lucas Lima; Léo Pereira (Chrystian Barletta, 20’/2°T) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Matheus Carvalho, 31’/1°T), Barros (Lucas Oliveira, 40’/2°T), Rayan, Coutinho (David, 34’/2°T) e Nuno Moreira (Matheus França, 34’/2°T); Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartão Amarelo: Hugo Moura (VAS); Lucas Lima (SPO)