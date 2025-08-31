Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sport x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Duelo em Pernambuco coloca lado a lada times da zona de rebaixamento. Cesar Tavares está na narração
Neste domingo (20h30), no último jogo do dia, o Sport recebe o Vasco, na Ilha do Retiro, em partida recheada de rivalidade. Afinal, na última vez que os times se enfrentaram no estádio do Leão, uma grande briga tomou conta no lugar do espetáculo, indo parar até mesmo no tribunal. Agora, três anos depois, os times chegam novamente com um mesmo objetivo. Se na ocasião citada a luta era pelo acesso, desta vez o duelo vale muito contra o Z-4. Vamos saber, então, como chegam os rivais para este jogão na capital pernambucana. Trata-se de um duelo contra o rebaixamento e encerra a 22ª rodada do Brasileirão.  Os times estão no Z4.

A Voz do Esporte faz a transmissão deste duelo, que começa com o esquetna às 19h (de Brasília). E assim que a bola rolar Cesar Tavares estará na narração.

A cobertura da Voz do Esporte também conta conta com Deyvid Xavier nos comentários e as reportagens de Pedro Rigoni. Clique na arte acima a partir das 19h (de Brasília) e confira tudo sobre Sport x Vasco.

