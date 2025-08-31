Sport x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Neste domingo (20h30), no último jogo do dia, o Sport recebe o Vasco, na Ilha do Retiro, em partida recheada de rivalidade. Afinal, na última vez que os times se enfrentaram no estádio do Leão, uma grande briga tomou conta no lugar do espetáculo, indo parar até mesmo no tribunal. Agora, três anos depois, os times chegam novamente com um mesmo objetivo. Se na ocasião citada a luta era pelo acesso, desta vez o duelo vale muito contra o Z-4. Vamos saber, então, como chegam os rivais para este jogão na capital pernambucana. Trata-se de um duelo contra o rebaixamento e encerra a 22ª rodada do Brasileirão. Os times estão no Z4.

A Voz do Esporte faz a transmissão deste duelo, que começa com o esquetna às 19h (de Brasília). E assim que a bola rolar Cesar Tavares estará na narração.