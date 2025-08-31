Seleção Brasileira se apresenta nesta segunda (1º/9) na Granja Comary

Retorno da Amarelinha a Teresópolis após dois anos longe partiu de pedido do técnico Carlo Ancelotti; veja a programação

Após mais de dois meses sem jogos, a Seleção Brasileira, enfim, se reapresentará para voltar aos trabalhos, visando as rodadas finais das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Será nesta segunda-feira (1º/9), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. É, afinal, o retorno da CBF à infraestrutura da Região Serrana do Rio após quase dois anos, algo que se deu a pedido do técnico Carlo Ancelotti. A última vez, aliás, fora com Fernando Diniz no comando, em preparação para o jogo contra a Argentina, em novembro de 2023.

A preparação visa os jogos contra o Chile, na quinta-feira (4/9), e Bolívia, no dia 9. Dessa forma, os jogadores realizarão três treinos na Granja antes de seguir viagem à capital do RJ, onde ocorre o confronto contra os chilenos, pela 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Maracanã.

A Seleção ainda retorna à Granja Comary após o duelo citado para mais quatro atividades. Depois, então, viaja a El Alto, na Bolívia, para o jogo da última rodada. Há previsão de parada em Santa Cruz de La Sierra. O Brasil, atualmente em terceiro na tabela, com 25 pontos, já tem vaga garantida ao Mundial dos EUA, Canadá e México. Em 16 rodadas até aqui, a Seleção tem sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas, surgindo atrás do Equador (pelo saldo de gols) e da Argentina, que disparou e tem 35 pontos.

Confira a programação da Seleção Brasileira

(Horários de Brasília)