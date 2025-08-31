Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Não perca nada deste duelo entre gigantes na Vila Belmiro. Ricardo Froede estará na narração
Santos e Fluminense se enfrentam neste domingo (31), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O Peixe, sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, busca recuperação após derrota recente, enquanto o Tricolor, treinado por Renato Gaúcho, quer embalar nova sequência de vitórias. O Peixe, afinal, luta para se afastar da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Fluminense tenta se aproximar do G6 da competição.

A Voz do Esporte faz a cobertura deste duelo. A transmissão começa às 14h30 sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.

Além de Ricardo Froede, a transmissão da Voz ainda tem os comentários de Figueiredo Júnior e as reportagens de Raphael Almeida. Confira tudo clucando na arte acima a partir das 14h30.

