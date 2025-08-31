Santos tem gol anulado no fim e fica no empate sem gols contra o Fluminense

Com o resultado, o Santos subiu provisoriamente para a 15° colocação, com 22 pontos, mas segue próximo da zona de rebaixamento e pode ser ultrapassado pelo Vasco ainda na rodada. Já o Fluminense segue na nona posição, com 28 pontos somados, quatro a menos que o primeiro time no G6.

Santos e Fluminense ficaram no empate sem gols neste domingo (31/8), na Vila Belmiro, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe foi melhor em boa parte do jogo, mas pecou muito nas finalizações e parou também em uma grande atuação do goleiro Fábio. No último minuto, o Alvinegro Praiano chegou a marcar com Tiquinho Soares, mas o centroavante estava impedido. Por outro lado, o Tricolor Carioca fez até um bom primeiro tempo, mas recuou demais na etapa final e saiu contente com o ponto somado fora de casa.

Tarde de reencontros

A partida na Vila Belmiro foi mais que um duelo pelo Brasileirão, mas também de reencontros. Afinal, Neymar reencontrou seu amigo Paulo Henrique Ganso. A dupla fez muito sucesso no Santos nos anos de 2010 e 2011. Além disso, foi a primeira partida de Soteldo no Urbano Caldeira, mas como adversário. O venezuelano foi muito vaiado durante todo o seu tempo em campo.

Santos e Fluminese fazem primeiro tempo truncado

Santos e Fluminense fizeram um primeiro tempo agitado, muito disputado, mas sem grandes chances de gol. Os donos da casa até conseguiram balançar a rede, mas Guilherme estava muito impedido. O camisa 11 do Peixe, aliás, teve as melhores chances de abrir o placar para os paulistas, mas ou era travado na hora certa, ou pecava na finalização. Já pelo lado do Tricolor Carioca, a melhor chance aconteceu aos 28 minutos, quando Serna arrancou para direita e tocou para Santi Moreno, sozinho, marcar. Contudo, o zagueiro Zé Ivaldo apareceu no último instante para evitar o gol. Germán Cano também teve outras duas chances, mas chutou muito mal em direção ao gol. Assim, as duas equipes foram para o intervalo com o marcador zerado.

Santos melhor no segundo tempo

Já na etapa final, o Santos voltou muito melhor do intervalo. Logo nos primeiros minutos, após cobrança de falta ensaiada, Neymar encontrou Rollheiser livre para finalizar, mas o argentino parou em uma defesaça de Fábio. No rebote, Guilherme finalizou, mas o goleiro da equipe carioca apareceu novamente para evitar o gol. Depois, em cobrança de escanteio, Zé Ivaldo consegue escorar, mas Guilherme cabeceou por cima da meta. O Fluminense respondeu com Germán Cano. Lucho Acosta foi lançado em velocidade, com liberdade e rolou para o artilheiro chegar batendo para o gol. Contudo, o argentino pegou muito mal na bola e desperdiçou grande chance.

Santos pressiona, mas o gol não sai

Nos minutos finais, o Peixe seguiu em cima e foi com tudo para o ataque. Em uma das jogadas, Neymar tabelou com Deivid Washington, ficou livre em frente a área e encontrou Rollheiser livre. O camisa 32 finalizou de perna esquerda, mirando o ângulo, mas parou em boa defesa de Fábio. No último lance do jogo, Neymar cobrou falta na área e Tiquinho Soares subiu mais que todo mundo para cabecear e mandar para o fundo das redes. Contudo, o centroavante estava impedido e o gol acabou anulado, frustrando uma Vila Belmiro lotada.