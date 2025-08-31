Samuel Lino revela surpresa com convocação: ‘Espero desfrutar’

Atacante do Flamengo estará à disposição da Seleção Brasileira para os jogos contra o Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa

Atacante do Flamengo, Samuel Lino chegou recentemente no clube, conseguiu boas atuações e vai para a Seleção Brasileira. Após empate amargo com o Grêmio, neste domingo, o jogador revelou que ficou surpreso com a decisão de Carlo Ancelotti, e agora estará à disposição para os jogos contra Chile e Bolívias, pelas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

“Estou me sentindo muito bem, com uma boa expectativa. Recebi essa notícia em casa, estava descansando e pensando nesse jogo com o Grêmio. Fui surpreendido. Fico muito feliz. Vim para o Flamengo buscar esse objetivo e mais objetivos dentro do clube. Fico feliz de ter conquistado esse momento. Espero desfrutar e dar o melhor de mim”, disse o atacante.