Rafael afirma que São Paulo não merecia a derrota no Mineirão: ‘foi um jogo igual’

Goleiro acredita que o empate seria o resultado mais justo para o confronto e enalteceu a atuação de sua equipe

O goleiro Rafael saiu orgulhoso de sua equipe. Para o arqueiro, a equipe conseguiu fazer uma boa atuação no Mineirão e recordou que o São Paulo também criou oportunidades para balançar as redes. Na visão do jogador, o empate seria o resultado mais justo por aquilo que aconteceu dentro de campo.

O São Paulo perdeu uma sequência invicta de sete jogos dentro do Brasileirão. Na noite deste sábado (30) o Tricolor perdeu para o Cruzeiro pelo placar mínimo e voltou a ser derrotado na competição, algo que não acontecia desde a reestreia de Crespo.

“Eu saio com um sentimento de orgulho da nossa equipe, apesar da derrota. A gente não gosta de sair de campo perdendo, mas acho que nós fizemos um grande jogo, contra uma grande equipe, fora de casa. Tivemos as nossas chances, foi um jogo igual. No meu ver acho que o empate seria o resultado mais justo. Mas agora temos que pensar no próximo jogo. Queríamos muito ter vencido aqui, ter continuado nossa série de vitórias. Em um desvio na barreira eles acabaram ganhando o jogo, mas nós produzimos muito e acho que o empate seria o mais justo”, pontuou.

Agora, o São Paulo terá a pausa da Data Fifa para trabalhar com calma para as próximas rodadas. No seu próximo compromisso, o Tricolor recebe o Botafogo, no Morumbis, em duelo direto pela parte de cima da tabela.

