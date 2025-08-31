Neymar lamenta VAR no fim: ‘Mais uma vez atrapalhou o bonito do futebol’

O Santos ficou no empate sem gols com o Fluminense, neste domingo (31/8), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Peixe em busca de recuperação na tabela e gerou reclamações de Neymar, que voltou a atuar como titular e não escondeu a frustração com a atuação do VAR.

“Mais uma vez, né? O VAR atrapalhou o bonito do futebol, são detalhes que na minha opinião, eu mudaria essas regras. O pé é a nossa base, então não tinha que ser traçada a linha ali. Enfim, mas isso não sou eu que manda. Conseguimos fazer um bom jogo, acho que no primeiro e no segundo tempo também, criamos oportunidades, tínhamos que acertar o último passe, são detalhes que temos que acertar o mais rápido possível, porque a água já está batendo na bunda”, afirmou o camisa 10.