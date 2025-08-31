Neymar explica ausência na Seleção: ‘Foi opção técnica’

Camisa 10 do Santos voltou a campo contra o Fluminense, negou lesão e afirmou que decisão de não ser convocado foi puramente técnica / Crédito: Jogada 10

Após o empate sem gols entre Santos e Fluminense, neste domingo (31/8), na Vila Belmiro, o atacante Neymar aproveitou para esclarecer sua real condição física. O jogador havia ficado fora do duelo contra o Bahia, na última rodada, e também não foi incluído na mais recente lista de convocados da Seleção Brasileira, o que levantou suspeitas de problemas médicos. “Foi um edema que eu tive no adutor, que não foi nada demais, tanto que joguei hoje. Preferiram me poupar dos treinos para eu poder me recuperar. Fiquei de fora (da convocação) por opção técnica mesmo, não tem nada a ver com condição física. Eu respeito a decisão do treinador. Já que estou de fora, me resta torcer para que façam bons jogos”, afirmou o camisa 10.