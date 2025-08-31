Mirassol x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, a partir das 17h

Diego Mazur comanda o esquenta e esta na narração este duelo entre dois times que são sensações no Brasileirão

Um duelo que, no começo do campeonato, poucos apostariam que seria da parte de cima na tabela. Neste domingo (31), o Mirassol recebe o Bahia no Maião, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa são uma das sensações do torneio, entrando na rodada na sexta colocação, com 32 pontos. A expectativa é colar no adversário, já que o Tricolor tem 36 pontos, dentro da zona de classificação direta para a Libertadores.

Epara vocênão perder nada deste duelo, a Voz do esporte transmite este jogão. Diego Mazur estará na narraçãoe também no comando do Esquenta, que começa bem antes, às 17h de Brasília).