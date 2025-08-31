Gol, milagres e melhor em campo: Volpi celebra empate do Grêmio contra o Flamengo

Goleiro do Grêmio foi o grande nome do empate em 1 a 1 no Maracanã / Crédito: Jogada 10

A tarde de domingo no Maracanã foi uma daquelas para guardar na memória para Tiago Volpi. O goleiro do Grêmio foi o grande responsável pelo empate diante do Flamengo, não apenas por evitar que o rubro-negro marcasse mais gols, como também por marcar, de pênalti, o gol gremista. Aos 37 minutos da etapa final, quando Ayrton Lucas colocou a mão na bola dentro da área, o Grêmio teve um pênalti a seu favor e Volpi atravessou o gramado para converter a penalidade e marcar o gol que decretou o empate no Maracanã – após ser responsável por dois milagres debaixo das traves.

No apito final, o goleiro gremista fez questão de celebrar não apenas o ponto conquistado fora de casa, como também o gol marcado e o prêmio de melhor jogador em campo na partida. “Estou feliz. Primeiro, agradecido com Deus pela oportunidade de estar aqui e a oportunidade que me ajudou hoje de poder bater um pênalti e converter. O primeiro em tempo de jogo, né? Vinha já de alguns gols no Toluca, no Querétaro, no São Paulo também de pênalti. Agradecer ao Mano também, que não deve ser fácil para ele deixar o goleiro bater nessas alturas. O Matheus, o Everson, que sempre apoiam durante a semana também, quando eu treino essas cobranças de pênalti. E feliz, agradecido, como eu te falei, agradecido com Deus. Toda honra e toda glória para ele por me proporcionar isso hoje” Mano Menezes rasga elogios a Volpi O treinador do Grêmio, Mano Menezes, também fez questão de explicar a escolha por deixar Tiago Volpi ser o responsável pela cobrança do pênalti decisivo, nos minutos finais de partida no Maracanã. O técnico salientou que o goleiro tem bom retrospecto nos treinamentos e por isso teve carta branca para cobrar.