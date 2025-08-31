Flamengo x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Em grande fase e líder do Brasileirão, Rubro-Negro recebe o irregular tiem gaúcho. Este jogo terá a narração de Cesar Tavares

Flamengo e Grêmio se enfrentam neste domingo (31), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O Rubro-Negro é o líder isolado da competição e quer se distanciar ainda mais de Palmeiras e Cruzeiro. Por sua vez, o Tricolor Gaúcho busca se recuperar após sequência negativa de resultados.

A Voz do Esporte transmite este jogo a partir das 15h30. O pré-jogo começa às 14h30 (de Brasília) sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.